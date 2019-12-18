2020 modası Raşit Bağzıbağlı ile GTO'da konuşuldu

2020 modası, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminer ile GTO'da konuşuldu.

GTO 19, 20 ve 21 nolu tekstil, triko, konfeksiyon ve hazır giyim meslek komiteleri öncülüğünde düzenlenen seminer öncesinde de GTO-UNCHR projesi kapsamında triko desen ve örme ile hazır giyim, modelistlik ve stilistlik eğitimi alan genç yeteneklerin ürünleri sergilendi.

Seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Biz son dönemlerin trend işini yapıyoruz. Üyemize koçluk yapıyoruz” diyerek, üyelerinin ihracat, eğitim, inovasyon, mesleki gelişim koçu, kısaca ticaret koçu olduklarını, bunu yaparken de çözüme odaklandıklarını belirtti.

İhtiyaçları tespit ederek sorunun kaynağına indiklerini söyleyen Yıldırım, göreve geldikleri ilk günden itibaren benimsedikleri 4 T prensibi ile çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Tüm bunları da Meslek komitelerimizden aldığımız geri bildirimler sayesinde, onların destekleri ve emekleri ile başarıyoruz. Bugün burada buluşmamıza, Sayın Bağzıbağlı'yı ağırlamamıza vesile olan proje de bu anlayıştan doğdu. Gaziantep triko, konfeksiyon ve hazır giyim sektörlerini temsil eden 3 meslek komitemiz var. 19, 20 ve 21 nolu komitelerimiz Ben peşinen kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere sağladıkları katkıdan ötürü Bugün ülkenin, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat yapan 7. Şehriyiz. Gaziantep ihracatının %2'sini sektör gerçekleştiriyor. Ancak tahmin ediyorum gerçekte çok daha fazladır. Gerçekte diyorum çünkü fason üretim var burada, İstanbul'daki markalara gönderiyoruz, ihracat onlar üzerinden yapılıyor. Bu durumu lehimize çevirebilmek için yani var olan üretim potansiyelimizi daha verimli kullanabilmek için yapmamız gerekenleri biliyoruz: marka yaratabilmek, trend ürünler çıkarabilmek, koleksiyon satabilmek, yeni pazarlar keşfetmek."

Yıldırım: “Sektörün en büyük sorunu nitelikli eleman eksikliği ve markalaşma”

Triko sektörünün en büyük sorununun nitelikli eleman eksikliği ve markalaşma olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu noktada Gaziantep'in de gerçeklerini gözeterek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “Neydi gerçekler Suriyeli misafirler. Mecbur kaldılar, sığındılar. Yaşamlarını devam ettirmek zorundalar, yardımlar, destekler bir yere kadar. 'Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde olmaz' demiş atalarımız. Ne yapacağız balık tutmayı öğreteceğiz. Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde bir triko atölyesi kurarak bu iki sorunun çözümüne katkı sunabileceğimizi düşündük. Bu atölyeyi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile UNHCR tarafından yürütülmekte olan destek programı kapsamında; Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde kurduk. Bu atölye de binbir emekle kuruldu. Ve bugüne kadar 400'ü aşkın kursiyere eğitim verildi. İşte bugün bu eğitimi alan gençlerimizin ortaya çıkarttığı bazı ürünler de seminer öncesinde beğenilerinize sunuldu” dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar da mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, GTO yönetimine, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan ilgili meslek komitelerine teşekkür etti, bundan sonraki süreçte de hayata geçirilecek her projede ellerinden gelen her desteği vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sunumuna başlayan ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 2020 modası, renkleri, trendleri, tekstil sektörüne katma değer sağlayacak yollar ve sektörün geleceği konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminere, GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, GTO Meclis ve ilgili meslek komite üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.