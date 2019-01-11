Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi ile Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığın'ca açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda belirlenen hedeflere yönelik çalışma ve faaliyetler için ‘2023 Eğitim Vizyonu Nizip Çalıştayı' düzenlendi.

Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, içerik ve uygulama, okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı konularında bilgi alış verişinde bulunuldu. Çalıştayda ayrıca, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim, hayat boyu öğrenme konularına değinildi.

Çalıştaya GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve öğretmenler katıldı.