2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı GKV'de gerçekleşti

2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları çalıştayı masası çalışmaları GKV'de düzenlendi. Şehitkamil İlçesinde faaliyet gösteren özel okulların temsilcilerinin katıldığı çalıştay sonucu elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı GKV Özel Liseleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehitkamil ilçesinde bulunan özel okulların temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Çalıştay sonucunda oluşturulan sunum ve rapor Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenirken, çalışma sonuçlarından oluşan raporun 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı'nda GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından sunulacağı açıklandı.