2023'ün ilk 5 ayında mercimek ihracatı 200 milyon dolara yaklaştı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden 2022 yılında 41.150 bin ton mercimek ihraç edilirken 45 milyon 957 bin dolar katma oluşturulduğunu açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu bölgeden gerçekleştirilen mercimek ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadooğlu, “Türkiye genelinde ise geçtiğimiz yıl 494 milyon 934 bin dolar değer ile 454 bin 573 ton mercimek ihracatı yapıldığını belirten Celal Kadooğlu, şöyle devam etti, “2023 yılının ilk beş aylık sürecinde Türkiye genelinden 194 milyon 628 bin dolar değer ile toplam 214.470 ton mercimek ihracatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde bölgemizden yapılan kırmızı mercimek ihracatı değerde 8 milyon 399 bin dolara, miktar bazında ise 8.334 tona ulaştı. Bölgemizden ihraç edilen ürünler dökme veya farklı gramajlarda paketlenerek ihraç ediliyor. GAİB'e bağlı ihracatçılarımız 2023 İlk 5 ayında ağırlıklı olarak Eritre, Almanya, İtalya, Fransa ve Ürdün'e kırmızı mercimek gönderdi” dedi.

“İhracatçı yerel mercimek üretimini artıracak yeni teşvikler ve politikalar istiyor”

Her geçen gün hububat ve bakliyat üretiminin daha da zorlaştığına dikkat çeken Celal Kadooğlu, şunları söyledi, “Tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de iklim değişikliklerinin etkisi daha fazla hissediliyor. Önümüzdeki süreçte elbette alınacak yeni önlemler ve üretimin teşvik edilmesi için uygulanacak tarımsal politikalar geçmiş dönemlerde mercimek üretim merkezi olan Anadolu'nun yeniden eski günlerine kavuşmasında önemli rol oynayacak. Mercimek üretimi için gerekli iklim şartları Karadeniz Bölgesi dışında kalan bütün bölgelerimizde mevcuttur. Üretimi artıracak yeni üretim teknikleri, sertifikalı tohum kullanımının artırılması ve uzun vadeli tarım politikaları üreticileri olduğu kadar sanayici ve ihracatçılarımızın da pazar paylarını artıracaktır” dedi.