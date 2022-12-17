21 yaşındaki gencin öldüğü olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 21 yaşındaki Muharrem Alıcı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Olay, iki gün önce Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Muharrem Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Muharrem Alıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan B.Y. isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.