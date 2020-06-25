İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan ve örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranması bulunan H.B. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.