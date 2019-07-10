225 kiloluk hastaya Anka'da obezite cerrahisi

225 kilo ağırlığa ulaşan ve kilosu nedeniyle sağlığı bozulan 34 yaşındaki Hakan Korkmaz, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde laparoskopik olarak gerçekleştirilen tüp mide olarak bilinen "Sleeve Gastrektomi" ameliyatı ile sağlığına kavuşmak için ilk adımı attı.

Gaziantep'te yaşayan ve 34 yaşında 225 kiloya ulaşan Hakan Korkmaz, sağlık sorunları da baş gösterince çözüm arayışına girdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı obezite ameliyatlarını gören Korkmaz, vakit kaybetmeden hastane ile iletişime geçti. Yaptığı görüşme sonrası sağlığına kavuşmak için hastaneye gelen Korkmaz'a burada yapılan tetkiklerin ardından Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı yapıldı.

Laparoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu söyleyen Korkmaz,” Çocukluğumdan bu yana aşırı kiloluydum ve kilo vermek için yaptığım diyetler sonuç vermedi. Servis şoförüyüm. Mesleğim nedeniyle çok fazla hareket etme imkanım da olmuyor. Bu nedenle de kilo almaya devam ettim. Kilolarım yüzünden zamanla sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Göğsümde sıkışma oluyordu, nefes almakta güçlük çekiyordum. Kilolarım bacaklarıma aşırı bir yük bindiriyordu. Bu nedenle ayaklarım çok ağrıyordu. Hastanede yapılan tetkiklerde Hepatit B ve karaciğerimde yağlanma olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şeker değerimin de 140 mg'ye çıktığını öğrendim. Hem fazla kilolarımdan hem de sağlık sorunlarımdan kurtulmak istedim. Bu nedenle uzun süre bu ameliyatın yapıldığı hastaneleri araştırdım. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yapılan ameliyatları gördüm. Ameliyat olan insanlarla görüştüm. Herkes sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Bu nedenle de burayı tercih ettim. İyi ki de bu kararı vermişim. Şimdiden kendimi iyi hissediyorum. Hedefim 70 kiloya ulaşmak. Bu ameliyatların sadece estetik amaçlı olduğu düşünülmesin. Obezite sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Diyet ve sporla zayıflayamayanlara sağlıkları için bu cerrahi yöntemi tavsiye ediyorum “dedi

Yapılan ameliyat ile ilgili bilgi veren Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Vücut Kitle İndeksi 75 olan hastamıza Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatını laparoskopik olarak uyguladık. Hastamızı ameliyattan 4 gün sonra taburcu ediyoruz. Ancak hastamız hastanemizden ayrılsa da takip etmeye devam edeceğiz. Onunla sürekli iletişim halinde olup, beslenmesi, kilosu ve sağlık durumunu öğreneceğiz. Hastamız beklenen kilo kaybının gerçekleşmesiyle obezite ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yandaş hastalıklardan kurtulacak. Böylelikle daha sağlıklı bir yaşam sürecek ”diye konuştu.