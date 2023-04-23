23 Nisan etkinlikleri yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ‘Geleneksel Spor Etkinlikleri' bu yıl da yüzlerce çocuğu oyun ve sporla buluşturdu. Birbirinden renkli aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlendi, uzun süre unutamayacakları hatıralar biriktirdiler.

Basketbol, futbol, satranç, akıl-zeka oyunları branşlarında düzenlediği etkinliklerin yanı sıra çocuk şenlikleri ve doğa kamplarıyla yüzlerce minik öğrenciye bayram coşkusunu doyasıya yaşatan Şehitkamil Belediyesi, minik dostlarını çeşitli hediyelerle de mutlu etti.

Depremden etkilenen çocukların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla Nisan ayı boyunca sosyal ve sportif etkinlikleri aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, gönül köprüleri kurarak çocukların keyifli bir ortamda sosyalleşebilmelerine imkan sağladı.

“Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Spor Etkinlikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini de hedeflediklerini belirtti. Fadıloğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz Geleneksel Spor Etkinlikleriyle, çocuklarımızın yaşadığı deprem psikolojisi ve şokunu hızlı bir şekilde üzerlerinden atlatmalarını ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Yapılan aktivitelerde çocuklarımızın birbirini daha iyi tanımalarını sağlayacak tanışma ve kaynaşma oyunlarının yanı sıra parkur yarışları, halat çekme, çuval yarışı, kaşık ile yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini arzu ettik. Oyunlarda çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesine de büyük önem verdik. Kurumlararası iş birliğiyle düzenlediğimiz turnuvalarda çocuklarımız farklı branşlarda yine harika işler çıkarttılar. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, çocuklarımız başta olmak üzere tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.