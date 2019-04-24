23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

Dr. Güner Dağlı'yı ziyaret etti.

EMSA SANKO (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) tarafından organize edilen ziyarette, Ali Küncülü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Dağlı ve üniversite yöneticileriyle sohbet eden öğrenciler, üniversite ortamıyla ilgili sorular yöneltti. Prof. Dr. Dağlı, “Üniversiteler, gençlerin büyüdüğü yani çocukluktan çıkıp, birey olarak kendilerini fark ettikleri yerlerdir” dedi. Üniversitelerin görevlerinin gençlere mesleki bilgi verme yanında onları hayata hazırlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, tıp ve sağlıkla ilgili meslekleri seçerken, gönüllülüğün ve bu meslekleri sevmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, “Mutlaka hepinizin hayalleri olsun. Bu hayallere ulaşma konusunda öğretmenleriniz ve aileniz en büyük rehberleriniz” önerisinde bulundu.

SANKO Üniversitesi'nin kapılarının öğrencilere daima açık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, konuklarına armağanlar vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram'ı da bir ziyaret eden öğrenciler, tıp eğitimi hakkında bilgiler aldı.

Tıp fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz'ın Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencileriyle Mesleki Beceri Laboratuvarı'ndaki dersine de katılan öğrenciler, üniversitenin laboratuvarlarını ve kütüphanesini de gezme fırsatı buldu.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.