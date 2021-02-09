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23 suç kaydı bulunan bisiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep’te, 23 ayrı suç kaydı bulunan ve son olarak 2 adet elektrikli bisiklet ile 1 adet bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, 23 ayrı suç kaydı bulunan ve son olarak 2 adet elektrikli bisiklet ile 1 adet bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında pek çok güvenlik kamerası incelenerek 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.G. isimli şüpheli şahsın adresi ve kimlik bilgileri tespit edildi. Toplam 23 adet suç kaydı bulunan R.G. isimli şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.


Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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