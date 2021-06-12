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24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta arama yapan polisler, 24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

Gaziantep'te bir araçta arama yapan polisler, 24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları incelemeler sonucu gümrük kaçağı olduğu öğrenilen 24 adet cep telefonu ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili araç sürücüsünü gözaltına alarak, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

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