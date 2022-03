24. Etap Şehitkamil ormanı geniş katılımla oluşturuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde her bahar yeni bir orman oluşturuluyor. Bu yıl, 'Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında 24. etap ormanı, Beykent Mahallesi'nde oluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 24. Etap Şehitkamil Ormanı, Beykent Mahallesi'nde hayat buldu. Toplam 46 bin metrekare alan üzerine kurulan 24. Etap Şehitkamil Ormanı'na; karaçam, zeytin ve çınar türünde 4 bin 100 fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 24 etap ormanda toplam 2 milyon 294 bin 769 metrekare alan üzerinde 204 bin 806 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim programına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağaçlandırma çalışmalarının ilelebet devam etmesi dileğiyle

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaklaşık 12 yıl önce başlattığımız bu serüven 24. etabıyla devam ediyor. Bundan 12 yıl önce ilk ağaçlandırma çalışmamızı Beylerbeyi'nde yaptık. O gün diktiğimiz fidanlar, bugün 6-7 metre boyunda gölge veren ağaçlara dönüştüler, piknik yapılacak bir alan oluştu. Şehitkamil Belediyesinde göreve geldiğimiz andan itibaren Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesini başlattık ve her yılın Mart ve Kasım aylarında bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Bu etkinliğimizi; aidiyet duygusunu, fidan dikme alışkanlığını arttırmak adına öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ağaçlandırma etkinliğimiz geleneksel hale geldi. Bu etkinliklerimizde mümkün olduğunca yetişkin fidanlar dikmeye özen gösteriyoruz. Ağaçlandırma çalışmasının yapılacağı alanın yanında park-otoparkların olacağı, dış çeperlerinde çınar ağaçlarının, içerisinde karaçamların ve zeytinlerin bulunduğu, mümkün olduğu kadar da yetişmiş ağaçlarla zamanı satın almak adına yapılan bir çalışma. Yaptığımız belediyecilik çalışmaları içerisinde belki de en önde gelenlerinden bir tanesidir. Yarın biz hayatta olmayınca da bu ağaçların her bir yaprağı millete, insanlığa hizmet edecek. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil adına çevresel faktörleri ön plana alarak yapmış olduğumuz çalışmalarda yalnızca geri dönüşümleri uygulamakla kalmıyoruz. Diğer taraftan da yeşil alan miktarını artırmak adına yaptığımız bu çalışma en önemli etkinliklerimizden biridir. Ben, bu etkinliğimize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu ağaçlandırma çalışmalarının ilelebet devam etmesi dileğiyle” dedi.

Şehitkamil Belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum

Törende konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Bugün, Şehitkamil Belediyemizin düzenlemiş olduğu Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi ağaçlandırma etkinliğinin 24. etabında sizlerle bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ormanlarımız, bizim en önemli milli servetimizdir, en büyük zenginlimiz ve doğal zenginlik kaynağımızdır. Mevcut ormanlarımızı korumanın yanında ikinci olarak en önemli görevimiz orman varlığımızı arttıracak adımlar atmaktır. Her yıl doğal afet, yangın, kuraklık ve benzeri sebeplerle orman varlığımız azalmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için her birimiz, elinden geldiğince daha çok fidanı toprakla buluşturmamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin de Hadis-i Şerif'inde ifade ettiği gibi “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz” ifadesiyle fidan dikmenin ne kadar kutsal bir görev olduğunu kaydetmiştir. Bu kapsamda toprakla buluşturacağımız her fidan, aziz milletimize paha biçilemez orman zenginliği kazandıracağı gibi daha yaşanabilir bir çevre oluşturacağı için gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Şehitkamil Belediyemiz daha önceki etaplarda da olduğu gibi hem merkezde hem de kırsalda ağaç dikilebilir alanları ağaçlandırmaya, fidanla buluşturmaya devam ediyor. Amacımız, daha yaşanabilir, daha güzel ve daha yeşil bir kent. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miras, yeşil bir çevre, güzel bir çevredir. Ben bu konuda Şehitkamil Belediyemize bu etkinliğinden dolayı ağaca, çevreye ve yeşile vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür ediyorum. Her alanda, her konuda olduğu gibi ilçemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve en iyi yere gelmesinde elinden geleni yapan Şehitkamil Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.