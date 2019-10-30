24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep polisi tarafından durumundan şüphelenilen ve 14'ü hırsızlık olmak üzere 24 ayrı suçtan kaydı bulunan S.B isimli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçesi Zeytinli Mahallesi İpek Yolu Caddesi üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Timleri tarafından bulunan S.B isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın 14'ü hırsızlık olmak üzere 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.,

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.