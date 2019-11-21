Sermet Kileci, büyük bir devlet adamı ve ileri görüşlü lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusların geleceğinin eğitim ve eğitimciye verilen değerle yerini bulacağının altını çizdiğini kaydetti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Kileci, “Hangi mesleği yaparsak yapalım, hepsinin temelinde bizlere sabırla, büyük bir özveri ve anne - baba şefkatiyle yaklaşan, hakları asla ödenmez öğretmenlerimizin emeği var” dedi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği değeri her fırsatta dile getirdiğini anımsatan Dr. Kileci, “Bütün dünyanın saygı duyduğu Başöğretmenimiz, öğretmenler için şu ifadeleri kullanmıştır: "İsterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin nur saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım. Siz beni yetiştiresiniz. O zaman ulusum için daha yararlı olurdum. Ne yazık ki elde edilemeyecek bir istek karşısında bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka bir istekte bulunacağım: Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum' Büyük bir devlet adamı ve ileri görüşlü bir lider olan Büyük Önderimiz, ulusların geleceğinin eğitim ve eğitimciye verilen değerle yerini bulacağının altını bir kez daha çizmiştir. Bizlere düşen ise geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımızı öğretmenlerimizin güvenli ellerine teslim etmek. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, sağlık ve başarı diliyor, ellerinden hürmet ve saygıyla öpüyorum” diye konuştu.