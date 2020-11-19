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24 Kasım Öğretmenler Günü Tenis turnuvası sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tenis turnuvasında dereceye giren yarışmacılar için kupa töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tenis turnuvasında dereceye giren yarışmacılar için kupa töreni düzenlendi.


"Spor Dostu Kent" anlayışıyla şehirde 7'den 70'e herkesin sporla olan bağını güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği 44 erkek, 21 kadın toplamda 65 yarışmacının katılım sağladığı tenis turnuvasında dereceye giren öğretmenler için kupa töreni organize etti. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 1 hafta boyunca süren müsabakalarda Kadın Kategorisi'nde şampiyon Ayten Acun Olurken Acun'u, Ayten Pulat, Hülya Akçakoca izledi. Erkek Kategorisi'nde ise 1'incilik kürsüsüne Müslüm İnan yerleşirken İnan'ı, Murat Mercan ve Saip Can Mantar takip etti.


Törende hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, derece alan sporculara kupalarını verdi.


Törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına protokol, yarışmacılarla fotoğraf çektirdi.

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