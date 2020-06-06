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24 kişinin bulunduğu araca 78 bin 750 lira ceza yazıldı

Gaziantep’te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca 78 bin 750 lira ceza kesildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca rekor ceza kesildi. Skandal görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, aracın trafikten men edildiğini ve 78 bin lira ceza yazıldığını açıkladı.


Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Araç 15 gün trafikten men edilerek 78 bin 750 TL para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

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