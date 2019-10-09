25 Aralık Devlet Hastanesi yanık merkezi bir ilk başardı

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi hekimleri, bir hastaya uyguladıkları tedavi yöntemini bildiri halinde Bilimsel İnovasyon Kongresi'ne sundu.

Hastanın asitle yanan kafa derisini normale dönüştüren 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi hekimleri, kullandıkları yöntem ile bir ilki başararak Dünya'da ses getirdi. Uluslararası çapta yayınları çıkan hekimler, Yanık Merkezini gazetemize anlattı. 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sait Bilal, Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Güneş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Ali Çınar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil Çeliksöz; kafa derisi asitle yanan bir hastaya uyguladıkları yöntemi Çekoslovakya'da düzenlenen Bilimsel İnovasyon Kongresi'ne bildiri halinde sundu. Başarılı operasyonda kullandıkları yöntem ile uluslararası çapta önemli bir yayına imza atan hekimler, bölgeye hizmet eden hastanenin adını Dünya'ya duyurdu. 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Emin Türk, hekimlerin başarısına ilişkin “Yanık Merkezimiz,eğitim ve araştırma hastanesinde olmamasına rağmen geliştirdikleri tedavi yöntemleri ile uluslararası çapta 2 tane yayın çıkardı. Bu durum da hastanemizde bilime verilen önemin ve desteğin işaretidir. Hekimlerimizi üretkenlikleri dolayısıyla kutluyor ve destekliyoruz. Yanık merkezimizde oluşturduğumuz yoğun bakım ünitesi ile olası felaketlere karşı hazırlıklıyız” ifadelerine yer verdi.

"Geliştirdikleri tedavi yöntemini dünya duydu"

Kafa derisi asit ile yanan hastaya uyguladıkları tedaviye ilişkin Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç ameliyat ekibi adına gazetemize açıklamalarda bulundu. Dr. Erkılıç, “Geçtiğimiz günlerde hastanemizin yanık merkezinde bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyat dünyada pek bilinmeyen, başvurulmayan bir yöntemdi. Yanık hastalarda bu yöntem belki de ilk kez uygulandı. Kafasında kemiğe kadar asit yanığı olan bir hastamız vardı. Hastamızın asitle temas eden kafasını kapatmak için bir yöntem geliştirmemiz gerekiyordu. Mecburiyetten yöntem geliştirdik. Ekip olarak Başhekim Yardımcımız Beyin Cerrahi Op. Dr. Sait Bilal'in de yardımlarıyla hastamızın kafasında küçük delikler açtık. Delikler vasıtasıyla derinin iyileşmesini sağladık. Operasyon çok başarılı oldu ve hastamızın kafasında normal bir yapı elde ettik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden aldığımız kurul kararıyla, Öğretim Görevlisi Murat Ali Çınar'ın da desteğiyle Çekoslovakya'daki Bilimsel İnovasyon Kongresi'ne sunduk. Dünyadaki bütün yeni yapılan ve buluş değeri taşıyan bir toplantıya bildirimiz yayınlanmaya layık görüldü. Bu yayın ile bütün dünyanın haberdar olmasını sağladığımız yöntemi 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezimiz ve ekibimiz sayesinde geliştirdik” dedi.

İkinci bildirileri yayınlandı

Uyguladıkları tekniğin, genel cerrahi, beyin cerrahisi ve yanık ünitesi hekimlerinin gerçekleştirdiği bir eser olarak yayınlandığını aktaran Dr. Erkılıç, “Hastanemizin ve idarecilerimizin desteğiyle bu başarıya ulaştık. Bu yayınlanan ikinci bildirimiz. Yanık konusu dünyada çok az bilinen bir konu. Bu konuda yapılan her yöntem yeni ve ses getirici oluyor. Yanık konusu zahmetli ve süreç alan bir tedavi konusu. Biz görevimizi ekibimizle birlikte zevkle yapıyoruz. Bu yanık tedavilerinin olması için üniversite hastanesi, araştırma hastanesi, özel hastane olmasına gerek yok. Bölgeye hizmet eden yanık merkezimizin imkanları ile bu başarıyı yakalayabildik. Devlet hastanelerimizde sunulan imkanlar sayesinde bölge çapında ya da ülke çapında değil dünya çapında ses getiren hizmetlere imza atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Amerika'da 20 günde gelinen aşamaya Gaziantep'te 2 günde geliyoruz"

Uyguladıkları yöntem ve geliştirdikleri ürünlerin şimdiye kadar uluslararası çapta yayınlara konu olmamasının pahalı olmamasından kaynaklandığını belirten Dr. Erkılıç, bu konuda birçok merciye şikayette bulunduklarını söyledi. diğer ülkelerin tedavi yöntemlerine değinen Dr. Erkılıç, “Başka ülkelerin elinde böyle bir hasta olsaydı çok pahalı örtülerle şanslarını denerler ve çaresiz kalırlardı. Biz çok ucuz bir yöntemle ve en doğal teknik ile kendi dokusuyla hastayı tedavi ettik. Derinin beslenmesi ve canlanması için motorla açılan delikler çok önemliydi. Bizim Yanık Merkezimiz dünya ile yarışıyor. Yurt dışında milyonluk malzemelerle yapılan tedavilerin sonuçları, bizim elde ettiğimiz sonuçlardan iyi değil.Pahalı malzeme kullanılmadığı takdirde yayın yapılmıyordu. Kendi yaptığımız ürünleri hastalarımızda kullanıyoruz. Amerika'da hekimlerin normalde 20 günde elde ettiği sonucu ürettiğimiz bu ürünler sayesinde 2 günde elde ediyoruz. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde çok pahalı malzemeler kullanmadan hekimler olarak bizlerin geliştirdiği solüsyonlarla ameliyatlarda büyük başarılar elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ameliyat ekibi 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sait Bilal, Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Güneş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Ali Çınar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil Çeliksöz; yanık tedavisinde geliştirdikleri yöntem ve ürünlerle birçok hastayı hayata bağlamaya ve İnovasyon ile ürünler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.