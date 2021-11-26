25 Aralık Gaziantep Kurtuluşu temalı afiş yarışmasında geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yıl Dönümü Afiş Tasarımı Yarışması için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve HKÜ İletişim Fakültesi ortaklığında 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yıl Dönümü Afiş Tasarımı Yarışması organize edilecek. “Gazi Şehir Gaziantep” temalı yarışmaya il genelinden katılım sağlanabilecek. Afişler, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan haber, anı veya etkinliklere ait olabileceği gibi, tamamen sembolik kompozisyonlardan da oluşabilecek.

Yarışmacılar, temaya sadık kalmak koşuluyla, istedikleri tasarım tekniğini kullanmakta serbest olacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2021 olan yarışmaya “https://if.hku.edu.tr/ilanlar/25-aralik-gaziantepin-kurtulusunun-yuzuncu-yildonumu-afis-tasarimi-yarismasi/” internet adresinden başvurular alınacak.

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl münasebetiyle düzenlenen afiş tasarım yarışmasıyla hem kent ve yurt genelinde vatandaşların bir asır önce yaşanan bağımsızlık mücadelesi sanatsal açıdan irdelenecek hem de gençlerin milli duygularına dokunulacak.