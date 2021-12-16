25 Aralık halk konserleri Eypio ve Koray Avcı ile sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun Yüzüncü Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 25 Aralık Halk Konserleri'nde Eypio ve Koray Avcı, 17 Aralık'ta hayranları ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda 25 Aralık Halk Konserleri tüm hızıyla sürüyor. Esat Kabaklı'nın 7 taşra ilçede verdiği konserlerle başlayan heyecan Zara ve Oğuzhan Koç konserleri ile sürerken Türk Rap Müzisyeni ve Söz Yazarı Eypio ile Şarkıcı Koray Avcı'nın sahne almasıyla taçlanacak. 17 Aralık Cuma Günü saat 19.00'da Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek konserle sanatçılar Gazi şehirli hayranlarıyla buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konser halka açık ve ücretsiz olacak.