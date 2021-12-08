Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Halk Konserleri Nizip'te devam etti. Ünlü Halk ozanı Esat Kabaklı, Niziplilerle sevilen şarkılarını beraber söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde organize edilen 25 Aralık Halk Konserleri'nin yeni durağı Nizip ilçesi oldu. Nizip Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Gaziantep'in Kurtuluş Mücadelesi konu alan kum sanatı gösterisi videosu izlenildi. Programın devamında sahne alan Esat Kabaklı sevilen şarkılarını Niziplilerle beraber seslendirdi.

Şahin'den gençlere iki davet

Konsere katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konser sonunda yaptığı konuşmada Nizipli gençlere katılımları için teşekkür ederek kurum tarafından 19 Aralık'ta düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu'na ve 25 Aralık Günü kurtuluşun yüzüncü yıl etkinlikleri için şehre gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beraber ağırlamaya davet etti.

Konsere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il ve ilçe protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

100 yıllık bir geçmişimiz var ama ikinci yüzyılı gençlerimizle inşa edeceğiz

Başkan Şahin konuşmasında Nizip'in gençlerinin şarkılara eşlik ederek geceye güzelleştirdiklerini ve seslerini bütün Türkiye duyurduklarını söyleyerek, “100 yıllık bir geçmişimiz var ama ikinci yüzyılı gençlerimizle inşa edeceğiz. Yeni bir kahramanlık ve destan yazacağız. Kahramanlığın gaziliğin şehrinden tüm Türkiye'ye selam yolluyoruz” diye konuştu.

Organizasyon için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun yüzüncü yılı dolayısıyla yapılan kutlamalar kapsamında gerçekleşen etkinliklere Nizip'in de dâhil edilmesinden mutluluk duyduklarını, Esat Kabaklı'yı da yapılan yeni kültür merkezinin inşaatı tamamlandığında konser için davet etti.

Hafta konserlerle dolu dolu geçecek

Esat Kabaklı ile halk konserleri 8 Aralık Çarşamba (Bugün) günü Araban ilçesinde Araban Konferans Salonu'nda, 9 Aralık Perşembe Günü Yavuzeli'nde Belediyesi Düğün Salonu'nda, 10 Aralık Cuma Günü Nurdağı'nda Şamil Tayyar Kültür Merkezi'nde, 11 Aralık Cumartesi Günü Karkamış İlçesi'nde Belediyesi Konferans Salonu'nda, 12 Aralık Pazar Günü ise Oğuzeli'nde, Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edecek. Konserler saat 19.00'da başlayacak.