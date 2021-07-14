25 yılını dolduran personele teşekkür belgesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Alçık tarafından teşekkür belgeleri verilirken, Sekücü emekli olan ve meslekte 25 yılını dolduran yazı işleri müdürü, zabıt katibi, teknisyen, uzman, hizmetli ve infaz koruma memurlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Başsavcı Sekücü “Emekli olan personelimize adliyemize verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim, halen çalışmakta olan ve meslekte 25 yılını dolduran personelimize de çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık ise “Adliyemize yoğun emek ve hizmet vererek emekli olan personelimize sağlıklı ve uzun bir emeklilik yaşamı diliyorum, görev yapan arkadaşlarımızla bundan sonraki çalışmalarımızda başarılar diliyorum” dedi.

Düzenlenen törenin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.