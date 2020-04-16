27 işçi İslahiye'de karantinaya alındı

İstanbul'da özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede bir işçinin korona virüs testi pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilerek karantinaya alındılar.

İstanbul'da özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede bir işçinin korona virüs testi pozitif çıkınca Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilerek karantinaya alındılar. İslahiye ve çevre ilçelerde ikamet eden inşaat işçileri İstanbul'daki bir inşaat firmasında çalıştığı esnada firmaya ait işçilere tahsis edilmiş yatakhanede kalan bir işçi rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tüm çalışanlar karantinaya alındı. İslahiye ilçesine yakın yerlerde ikamet edenlerden 27'si özel tahsis edilmiş araçlar ile mola vermeden İstanbul'dan İslahiye'de Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir okulun öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantinaya alınan 27 kişi 14 gün boyunca bu pansiyonda kalacak.