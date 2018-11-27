28. GAPSHOES Fuarı 12 Aralık'ta açılacak

Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 12 Aralık Çarşamba günü Ortadoğu Fuar Merkezi'nde saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı'nda 250 firma ile 750 marka ürünlerini sergileyecek.

Toplam 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın resmi açılış töreni protokolün katılımıyla saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Fuarda yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa yurt dışından ise Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak ve İran'dan firmalar yer alacak. Firmaların son tasarım ürünlerini sergileyecekleri fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları ile taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban gibi ürün grupları yer alacak. Türkiye'nin her noktasından profesyonel ziyaretçi ile yurt dışından Etiyopya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden profesyonel heyetlerin geleceği fuarı 35 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 4 gün boyunca saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.