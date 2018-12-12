28. GAPShoes fuarı törenle açıldı

Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES) törenle açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bir fuarın 28'incisini yapmak orada bir kümeleşmenin olduğunu, bir devamlılığın olduğunu gösteriyor. Şundan emin olun; Türkiye'nin yarını dünden daha parlak ve bugünü de dünden daha iyi. Hiçbir şey geriye gitmiyor. Bir ekonomik saldırı altında kaldık. Ama çok şükür hem Gaziantep, hem Türkiye bunu çabuk atlattı. Diğer ülkelerden daha da çabuk atlattı. Bizim özellikle ihracat yapan firmalarımız için de bir avantaj doğdu. Kurdan dolayı şu anda daha çok ihracatla ilgili belli bir avantajımız var. Bu daha çok ihracat demek, daha çok üretim demek, daha çok kendimizi yenilemek demek. Bunu da en iyi Gaziantepliler yapıyor. Herkes Gaziantep'in hakkını teslim ediyor. Şu anda insanlar en kaliteli malın Gaziantep'te üretilebildiğini, en rekabet edilebilir ve en uygun fiyatla bulunabileceğini biliyor. Diğer ülkelere göre istenilen kalitede ürün makul fiyata buradan alınabiliyor. Bu şehrimizin önemli bir avantajı. Kamuya düşen iş sizin önünüzü açmamız. Finansman sıkıntılarımız var ama iki ay öncesinden çok daha iyiyiz. Bütün uzmanlar finansman maliyetlerinin düşeceğini belirtiyor ve bizler de buna inanıyoruz. Karamsarlık bulaşıcıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi ileri bakmamız gerekiyor” dedi.

"Mücadelelerinden dolayı bütün sanayicilerimizle övünüyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, Türkiye'nin mazeret üretmeden alın teri ve akıl teriyle giden bir kalkınma yolculuğu olduğunu belirtti. Türkiye'nin hedefinin Cumhuriyetin100. yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu dile getiren Başkan Şahin, “Kalkınma yolculuğunda hedefimize ulaşacağız. Buna en yakın şehir de Gaziantep'tir. Gaziantep'i bu direncinden dolayı kutluyorum. 15 Temmuz'da tankların önüne kendini siper ederek şehir olan kardeşlerimizden hiçbir farkımız yok. Bu şartlarda makineyi çalıştırmak, çarkları döndürmek, milli seferberlik etmek en büyük duruştur. O yüzden bütün sanayicilerimizle övünüyorum. Bu topraklarda doğmak büyük bir ayrıcalık, Gazi şehrin bir evladı olmak büyük bir farkındalık. Yolumuzda engeller olabilir ama bir ve beraber olursak bu yolculuğu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. 10 Ağustos'ta dolar kuruyla başlayan sıkıntılı dönemde de en hızlı şekilde toparlanan şehir Gaziantep oldu. Bu şehrin başka bir derdi var. Bu şehirde damdan düşenlerin başka bir derdi var. Kimsenin bireysel bir derdi yok, memleket sevdası var. Kalkınma yolculuğunda nasıl bir Gaziantep modeli oluşturduğumuz artık bütün dünya konuşuyor. 500 bin mültecisini bir kalkınma modeline dönüştürmek için gayret gösteren bir Gaziantep var. Dibimizde savaş varken mevcut fabrika sayısının üstüne 150 fabrika daha kuran bir Gaziantep var. Biz büyük bir enerji ve sinerji ile yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

"Ayakkabı sektörü kentimizin en önemli sektörleri arasında yer alıyor"

Üretim gücü, ihracatı ve güçlü sanayisi ile Türkiye'nin lokomotif kenti Gaziantep'in her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Geniş bir yelpazede üretim yapan şehrimizden Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylık bazda tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik ve böylesi zorlu bir dönemde rekor kırdık” dedi.

Türkiye'nin Kasım ayı ihracatı yüzde 9,4 artarken, Gaziantep'in ihracatının yüzde 13,4 oranında arttığını ve ihracatta 6. sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi “11 aylık Ocak-Kasım döneminde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılsonu hedefimiz olan 7 milyar dolar hedefine inşallah ulaşacağız. Türkiye'nin 6. büyük ekonomisine sahip kentimizden dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayakkabı sektörünün kentimizin üretim gücünde en önemli sektörleri arasında yer aldığına dikkati çeken Ünverdi şöyle devam etti:

“Ayakkabı sektörümüz özellikle son yıllarda makineleşme ile birlikte yeni bir büyüme ivmesi yakaladı. Gaziantepli üreticiler erkek, çocuk, bayan ve spor ayakkabısında günlük 150 bin adet, terlik imalatında da 1,5 milyon adet kapasiteye ulaşmış durumda. 28.'cisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızı yılda iki kez, yaz ve kış olmak üzere düzenlememizdeki amacımız, ayakkabı sektörünün potansiyelini, Türkiye ve dünya pazarlarına açarak, atılım içerisindeki sektörün büyümesine katkı sağlamaktır.”

Ünverdi, GAPSHOES fuarının, hızla büyüdüğünü ve Türkiye'de sektörün en büyük fuarlarından birisi haline geldiğinin altını çizerek, fuarımızda Suriye'den Çin'e kadar 250 firma, 750 marka ile ürünlerini sergileyecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ayakkabı sektörünün nabzını tutan ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep'te, 2017 yılı toplam ayakkabı ihracatının 120 milyon dolar olduğunu aktaran Ünverdi, "2018 yılı Ocak-Ekim döneminde ise sektörün ihracatı geçen yılın toplam ihracatını geride bırakarak 127 milyon dolara ulaşmıştır. Gaziantepli ayakkabıcılarımız bu rakamlarla ilk 10 ayda Türkiye ihracatının yüzde 16,4'ünü tek başına gerçekleştirmiştir” dedi.

“Üretim şekillerinin değiştiği çağımızda, yenilikçi üretime çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor” diyen Adnan Ünverdi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle tasarım konusuna daha fazla yoğunlaşmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapabilmek ve rakiplerimizin önüne geçebilmek için sektörlerimizde ar-ge ve tasarım bölümlerinin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda ayakkabı sektörünün yaşadığı sorunların başında da markalaşma konusu geliyor. Ulusal markalara ayakkabı üretimi yapan kentimizin marka sayısı çok az ve bir an önce markalaşma konusuna daha fazla yoğunlaşmalıyız. Ayrıca işgücü, mesleki donanım ve mevcut imkanlarla uluslararası markaları buraya çekmemiz, onlar için de üretim yapar hale gelmemiz sektörün büyümesine ve kar marjlarının artmasına önemli katkıda bulunacaktır."

Zor bir yılı geride bıraktığımızı dile getiren Ünverdi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Ağustos ayında döviz kurundaki ani yükselişle başlayan süreç hepimizi olumsuz etkiledi. 2019 yılına da bu güçlüklerle birlikte giriyoruz ama umutluyuz. Devletimizin almış olduğu tedbirler ve özel sektörün önünü açacak yeni düzenlemelerle birlikte, belki senenin başında değil ama 2019 yılının ortalarında bir toparlanma sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Yeter ki devlet millet el ele verelim. Başaramayacağımız konu, aşamayacağımız engel yoktur. Bu duygularla yeni yılınızı şimdiden kutluyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

"Ayakkabıcıların hepsinin amacı ihracat olmalı”

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da konuşmasında Gaziantep'te gerçekleştirilen fuarın önemine dikkat çekerek, fuara olan ilgi ve katılımcı firma sayısından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. İzmir'de gerçekleştirilen uluslararası fuara 108 firmanın katıldığını hatırlatan Aydan, “Gaziantep'teki fuara 250 firmanın katıldığını duyunca çok sevindim. Biz buraya 60 oda başkanımızla buraya geldik. Biz ayakkabıya, sektörümüze büyük önem veriyoruz. Resmi açılış öncesi fuarı arkadaşlarımızla birlikte gezdik. Girdi maliyetleri dolayısıyla en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerden birisiyiz ama şu anda fuarda insanların yüzü gülüyor. Bu fuardan güzel dönüşler alınacağına inanıyorum. Gaziantep fuarı Ortadoğu'nun kapısı konumunda, burası Ortadoğu'nun damarı konumunda. Türkiye'de bu fuarı bilmeyen yok. Biz federasyon olarak sektörümüze hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep ihracat vurgusu yapıyoruz. Biz de aynısını söylüyoruz. Ayakkabıcıların hepsinin amacı ihracat olmalı. Ekim ayı itibarı ile ayakkabı ihracatındaki rakam 770 milyon dolar, ithalat 543 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

"Bu fuar Gaziantep'in yüz akıdır"

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de, konuşmasında GAPSHOES fuarının Gaziantep'in yüz akı olduğunun altını çizdi. İnce, “250 firmanın burada olması bu ekonomik sıkıntılı süreçte dimdik durduğumuzu göstermektedir. Bu fuar bizleri heyecanlandıracak, ülkemize ve Gaziantep ekonomisine güç katacaktır. Ancak finansmana ulaşmada kolaylık sağlanması ve faizlerin düşürülmesi noktasında çalışma yapılmasını özellikle bekliyoruz. Fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuar stantlarını gezdi.

Fas'tan gelen 30 kişilik heyet GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na hediye takdim ederek fuarın hayırlı olmasını diledi.

Fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ile firma temsilcileri katıldı.

Fuar hakkında

Toplam 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarı'nda 250 firma ile 750 marka ürünlerini sergiliyor.Fuarda yurtiçinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa yurtdışından ise Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak ve İran'dan firmalar yer alıyor.

Firmaların son tasarım ürünlerini sergilediği fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları ile taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban gibi ürün grupları bulunuyor.

Fuar 4 gün boyunca saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.