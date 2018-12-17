Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın (GAPSHOES), ayakkabı sektörüne ve ülke ekonomimiz için büyük moral olduğunu belirterek fuarı 35 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Adnan Ünverdi, GSO, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 28. GAPSHOES Fuarı'nın ardından bir değerlendirmede bulundu.

Fuara katılımın ve ziyaretçi sayısının memnun edici olduğunu dile getiren Ünverdi, “Gerek açılış günü ziyaretçiler, iş alım heyetleri ve yabancı ülkelerden gelenler gerekse firmalarımız fuardan memnun olduklarını belirttiler. 4 gün boyunca yurt dışı ve yurt içinden binlerce ziyaretçi fuarımızı gezdi ve katılımcılarla görüştüler. Firmalarımız 2019 yılının moda ve tasarımlarını alım heyetlerinin beğenisine sundular. Tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz “dedi.

Üretim gücü, ihracatı ve güçlü sanayisi ile Türkiye'nin lokomotif kenti Gaziantep'in her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, “Çok geniş ürün çeşitliliği olan kentimizde ayakkabı sektörü de üretim gücümüzde en önemli sektör arasında yer alıyor. GAPSHOES Fuarımızın 28'incisini düzenlemenin gururunu yaşadık. Yapacağımız AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarıyla ayakkabı sektörümüzü inşallah daha ileri noktalara taşıyacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

GAPSHOES fuarının Türkiye'de sektörün en büyük fuarlarından birisi haline geldiğine vurgu yapan Ünverdi, “Kentimizde ayakkabı sektörüne yön veren çok şık ve yenilikçi ayakkabı tasarımı yapan firmalarımız var. Bunları fuarda stantları gezerken de yerinde gördük. Önemli olan bu tasarımları dünya markası haline dönüştürmektir. Bunu başarmanın yolu da ARGE ve tasarım konusunda yapılacak çalışmalara bağlı. Bu yönde adımlar atmalı çalışmalarımızı buna göre düzenlemeliyiz. Bunu başaracak güç ve azim firmalarımızda mevcut. Küreselleşen dünya ekonomisinde yenilikçi ve katma değeri yüksek ürüne önem veren firmalar rakiplerinin önünde yer alıyor. Bu alanda söz sahibi olmak için sektörlerimizde AR-GE ve tasarım bölümlerinin sayısını artırmamız gerekiyor” diye konuştu.