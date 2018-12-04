28. Uluslararası GapShoes fuarına doğru

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geniş ürün yelpazesiyle üretim yapılan Gaziantep'te ayakkabı sektörünün çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ünverdi, 12 Aralık Çarşamba günü Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak olan 28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in üretim gücünde ayakkabı sektörünün çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Gelişen dünya ekonomisinde çok fazla üretim yapmanın yanında katma değerli, yenilikçi anlayışla üretim yapmanın şart olduğunu dile getiren Ünverdi, katma değerli yüksek teknolojili ürün üreten firmalar, şehirler ve ülkelerin ihracat birim fiyatları daha yüksek olmaktadır. Özellikle dünya çapında bilinen markalı üretim yapmamız hem şirketlerin birim üretimden kazancını artıracak hem de kentimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak” dedi.

Ülkemizin ekonomisi gelişmiş ilk 10 ülke arasında yer almasının yenilikçi ve katma değerli üretimle mümkün olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Bunu sağlamının yolu Ar-Ge ve inovasyonla elde edilebilirken, ilerletmenin yolu ise başta sanayi olmak üzere her alanda verimliliği, üretkenliği devamlı kılmakla mümkün olabilir. Bu anlayışla çalışmalar yapan, projeler üreten Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerine ve sektörel fuarlarla tanıtım yapmalarına destek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Ayakkabı ve yan sanayi sektörü, Gaziantep'in önemli üretim ve istihdam alanlarının başında geliyor. Bu güzide sektörümüzün yurt dışına açılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı bu zamana kadar önemli bir mesafe almamızı sağladı” şeklinde konuştu.

GAPSHOES fuarının Yaz ve Kış olmak üzere yılda iki kez düzenlendiğini ve GAPSHOES fuarını daha da ileri noktalara taşımak istediklerini kaydeden Ünverdi, “Bu hedefle sektör temsilcilerimizle bir araya geliyor yeni fikirler üretiyoruz. Türkiye'nin ülke genelinde en önemli fuarı olan GAPSHOES'ın 28'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak Gaziantep'te fuarcılığın gelişmesine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu'nun en büyük ayakkabı fuarı Gapshoes ihracata katkı sağlıyor”

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da şehrin en büyük organizasyonlarından biri olan GAPSHOES Fuarının ihracata katkı sağladığını belirterek, “GAPSHOES Fuarı'na, Türkiye toplam ayakkabı ve terlik üretiminde büyük pay sahibi ve merkez konumunda olan Gaziantepli ayakkabı ve terlik üreticilerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Samsun, Kahramanmaraş, Konya, Denizli, Ankara, Hatay, Isparta, Adana, Çorum, Şanlıurfa, İran, Irak, Kazakistan, Suriye ve Çin' den şirketler de katılıyor. Sektörünün en önemli ve etkili fuarları arasında yer alan ve başta Ortadoğu ülkelerinden olmak üzere, Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda profesyonel ilgilinin takip ettiği fuar, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

Perakendecilerle birebir temas kurulmasını sağlayan fuarın koleksiyonların tanıtılacağı ve diğer koleksiyonlar aracılığıyla modanın yakından takip edileceği bir platform olmaya da devam ettiğini aktaran Akkaya, “Başta Gaziantep olmak üzere birçok ilden çok sayıda firmanın yeni tasarımlarını ve ürünlerini sergileyeceği fuar 2019 yaz modasına damgasını vuracak. Fuara, hem toptan bazda müşteri portföyünü genişletmeyi, hem de prestijini ve marka gücünü arttırmayı hedefleyen 250 civarında şirket katılacak. Fuar kentin ekonomisine canlılık getirecek” diye konuştu.

Fuar hakkında

28. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 12 Aralık Çarşamba günü Ortadoğu Fuar Merkezi'nde saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı'nda 250 firma ile 750 marka ürünlerini sergileyecek.

Toplam 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın resmi açılış töreni protokolün katılımıyla saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

Fuar 4 gün boyunca saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.