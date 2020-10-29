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29 Ekim kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri

Gaziantep’te, valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Gaziantep'te, valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.


Terör örgütlerinin ülkedeki bazı illerde terör eylemi planladığı yönündeki istihbaratin ardından Gaziantep Valiliği'nin ev sahipliğinde cumhuriyetin 97. yıl dönümü kapsamında yapılan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlama programında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Düzenlenen Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, askeri erkan ile diğer kent protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın yapıldığı Fıstık Park ve çevresinde özel harekat polisleri hazır bekletildi. Özellikle İskenderun'da yaşanan olayın ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, programın yapıldığı parkın içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Gaziantep emniyetinin parkın içerisine ve çevresine konuşlandırdığı özel hareket ekipleri, ellerindeki uzun namlulu silahlarla alanın çevresinde çember oluşturdu.


PÖH'ler tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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