29 Mart-4 Nisan Kütüphene Haftası

SANKO Üniversitesi'nde 57'nci Kütüphane Haftası, ‘Pandemi Döneminde Kütüphanecilik' temasıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

SANKO Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından 29 Mart- 4 Nisan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında online olarak, elektronik kaynaklara kampüs içi ve kampüs dışı erişim uygulamalı örneklerle anlatılırken, “Elektronik Kaynakların Kullanımı ve Mendeley ile Kaynak yönetimi: ClinicalKey ve Ebsco eBook Collection Örnekleri” konulu bir de seminer düzenlendi.

Ayrıca, SANKO Üniversitesi Kütüphanesi'nde Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile yönetici ve personelin katılımıyla “81 İlde Kitap Okuyoruz Okursak Dünya Güzelleşir” konulu kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.