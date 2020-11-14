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3 ailenin birlikte kaldığı ev küle döndü

Gaziantep’te 3 ailenin birlikte yaşadığı ev, sobadan çıkan yangınla küle döndü.

Gaziantep'te 3 ailenin birlikte yaşadığı ev, sobadan çıkan yangınla küle döndü. İtfaiyenin erken müdahalesi evde yaşayan 8 kişinin hayatını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 3 ailenin birlikte yaşadığı ahşap ev, sobadan sıçrayan kıvılcımların çıkarttığı yangında küle döndü. 5 dakika gibi kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.


Yangın esansında evde bulunan 8 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi. Yangına hasta yatağında yakalanan 60 yaşındaki Fehmiye K. ‘yı da son anda çıkartmayı başaran ekipler yaşlı kadını 112 ekiplerine ulaştırdı. Yaşlı kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sobadan çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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