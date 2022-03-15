3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Kaan Kara, Barış Şahin ve Beril Öztürk, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları sonucunda 2022 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiler.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-6 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları, kulvarlarda heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Kaan Kara, Barış Şahin ve Beril Öztürk, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takımlar düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan 2022 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiği organizasyonda ay-yıldızlı kadrolar da belirlendi.

Altın kulaçların büyük efor sarf ettiği organizasyonda yeşil-siyahlı milli sporcu Kaan Kara 100 metre kurbağalama disiplininde 01.03.88 derecesiyle A final açık yaş kategorisi Türkiye 2.'si, gençler kategorisi Türkiye 1.'si olarak 2022 Balkan Gençler Şampiyonası vizesi aldı. Şampiyon sporcu Kara, 50 metre kurbağalama disiplininde ise 28.89 derecesiyle A final açık yaş kategorisi Türkiye 2.'si gençler kategorisi Türkiye 1.'si oldu.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcularından Barış Şahin ise 200 metre sırtüstü 02.06.05 derecesiyle A final açık yaş kategorisi ve gençler kategorisi Türkiye 1.'si olarak 2022 Balkan Gençler Şampiyonası vizesi aldı. Ay-yıldızlı mayo ile büyük başarılara imza atan altın kulaç Beril Öztürk, 50 metre kurbağalama disiplininde 33.84 derecesiyle gençler kategorisi Türkiye 2.'si olarak 2022 Balkan Şampiyonası vizesi alan bir diğer sporcu oldu.

“Balkan Şampiyonası'nda başarılar diliyorum”

Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi ay-yıldız mayo ile temsil edecek sporculara başarılar diledi. Başkan Fadıloğlu, “Kulvarlarda performans grafiğini her geçen gün yukarıya taşıyan ve Milli Takım seçmelerinde Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Sporcularımız inşallah katılacakları bu organizasyonda da ödül kürsüsünde İstiklal Marşımızı gurur okuturlar. Duamız ve desteklerimiz her zaman onlarla” diye konuştu.