İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 aracı kundaklayan şahıs yakalandı

Gaziantep’te 3 aracı kundaklayan ve bir işyerine silahlı saldırı yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 aracı kundaklayan ve bir işyerine silahlı saldırı yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 aracın kundaklanması ve bir işyerinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.