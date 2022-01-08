3 aracı kundaklayan şahıs yakalandı

Gaziantep'te 3 aracı kundaklayan ve bir işyerine silahlı saldırı yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 aracın kundaklanması ve bir işyerinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.