İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı

Gaziantep’te 3 ayrı suçtan araması bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan araması bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Şehit Ejder Yılmaz caddesinde devriye gezen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi ekipleri, 3 ayrı farklı suçtan aranma kaydı bulunan M.T. isimli şüpheli görünce durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası ile yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, yapılan üst aramasında ise satışa hazır 3 fişek halinde 12.55 gram esrar maddesi ve 6.570 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.T, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.