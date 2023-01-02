3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasının firari hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada 12 yıl 3 ay hapis cezası alan firari M.O. yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kardeşin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada 12 yıl 3 ay ceza alan firari M.O.'yu yakalamak için özel ekip kurdu. Kurulan özel ekibin günler süren çalışmaları sonucunda firari şahsın adresi tespit edildi. Firari şahıs, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen firari M.O., adliyedeki işlemlerinin ardından da cezaevine teslim edildi.

Ne olmuştu

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Muhtarlık kavgasına ilişkin görülen karar davasında ise 3 kardeşin katil zanlılarından C.O.'ya 3 kez müebbet hapis cezası, M.Ç.'ye 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O.'nun ise tutuklanmasına karar verilmişti.