3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı

Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Jale Düşmezer, son bir yılda 3 kez korona virüse yakalandı. Yoğun bakımda yatan ve konuşmakta güçlük çeken Düşmezler, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Gaziantep'te yaşayan Düşmezer, son bir yıl içerisinde 3 kez korona virüse yakalandı. En son 3 ay önce hastalığa yakalanan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, boğazından hortumla beslendiği için konuşamayan Jale Düşmezer, kağıda yazdığı “Lütfen Aşı Olun” notuyla vatandaşlara aşı olun çağrısı yaptı.

Aşı vurulmayan Düşmezer'in ciğerlerinde ciddi tahribat oluştu.

İlk korona virüse yakalandığında 1 ay tedavi gören Jale Düşmezer, taburcu olduktan 6 ay sonra yeniden korona virüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Son olarak 3 ay önce yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede korona virüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Düşmezer, entübe edildi.

Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı. 51 yaşındaki Jale Düşmezer'in 11 ayda 3 kez korana virüse yakalandığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunarak, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 100'ünün aşısız olduğunu söyledi.

“11 ayda 3. Kez kona virüse yakalandı”

51 yaşındaki Jale Düşmezer'in 11 ayda 3 kez korana virüse yakalandığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, “Jale hanım ilk olarak Covid 19 enfekte olduktan sonra 1 aylık bir tedavi alıyor ve sonra eve gönderiliyor. 6 ay sonra 2. kez yakalanıyor. Orada da yine bir tedavi oluyor. 3. kez bize geldiğinde hastamız çok ağır şoktaydı. Biz hemen makinaya bağladık. 5 kere septik şok dediğimiz kana mikrop karışması şuuru tamamen kapalı yoğun destek alarak hastamızı 90 gün kadar yaşattık. Fakat hastamızın hasarı çok ağır olduğu için 10. günden sonra boğazında bir delik açtık. Hastamıza o süreçte ciddi bir tedavi verdik. Enfeksiyonu için yaklaşık 3 aydır mücadele ediyoruz. 3 ayın sonunda enfeksiyonu gerilettik. Bunların hepsinin olmasının altında hastamızın aşısız olmasıydı. 2. enfeksiyondan sonra aşı hakkı kazanmasına rağmen hastamızın 14 günlük bir geciktirmesi var. O gecikme zarfında bir 3. enfeksiyon daha kapıyor. Şu an akciğeri ciddi hasarlıdır” dedi.

“Hastanın hiçbir alt hastalığı yok”

Doç. Dr. Gülseren Elay 3 kez Covid geçiren hastanın herhangi bir hastalığının olmadığını ifade ederek, “Hastamızın hiçbir alt hastalığı yoktu. İnsanların yanlış algısı antikor düzeyine bakıyor. Artık geçirdim beni koruyor düşüncesine kapılıyor. Halbuki bu hastalık hücresel bağışıklıkla ilgili bir hastalık olduğu için antikor düzeyi sizi belli bir yere kadar koruyor. Aşınızı olmadığınızda tekrar enfeksiyonu kapıyorsunuz. Bu nedenle aşı tek çıkar yolumuz” şeklinde konuştu.

“Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 100'ü aşısız”

Doç. Dr. Gülseren Elay yoğun bakımdaki hastaların yüzde yüzünün aşısız olduğunu ifade ederek, “Biz Gaziantep Üniversitesi olarak en ağır hastaları alıyoruz. Civar illerden de hastalar alıyoruz. Çok ağır vakaların aileleriyle görüştüğümüz zaman ailelerde ayakta geçirenlerin aşılı olduğunu ağır geçirenlerinde aşısız olduğunu gördük. Şuanda yoğun bakımda yatanların yüzde 100'ü aşısız olanlar. Onun için mutlaka aşınızı olmanızı öneriyorum” diye konuştu.