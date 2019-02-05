İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan damat tutuklandı

Gaziantep’te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan Ertan Daşdelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanarak adliyeye getirildi. Ertan Daşdelen adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.