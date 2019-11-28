3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi HKÜ ev sahipliğinde düzenlendi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi ULUK 2019” HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Lojistik sektörünün önde gelen akademisyenlerini ve sektörün duayenlerini Gaziantep'te bir araya getiren kongreye, İstanbul Ekonomi Zirvesi Başkanı Abdullah Değer, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, ulaştırma ve lojistik sektörünün önde gelen isimleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan ve Lojistik ve ulaştırma sektörünün ülkemizin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul Ekonomi Zirvesi Başkanı Abdullah Değer, “Temamız yeni dünya düzeni. Bunu iki türlü tanımlıyoruz. Bir tanesi teknolojiyle değişiklik ve kimse bunun önüne geçemiyor. Sanayi devriminin olduğu gibi bu defa gerçekten insanları korkutan kaygıya sebep olan bir sürü etken var yapay zekadan insanlar korkar hale geldi. Günlük hayatımızda hepimizin konuştuğu açıkçası bir robotlaşma durumu var. Çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz ama kendimiz içerisindeyiz. Lojistik tabi ki de dünyada en önemli sektörlerinden bir tanesi. Türkiye deki lojistik zamanında bundan 10 yıl öncesine kadar Avrupa'nın en büyük filosuna sahiptik. Türkiye'nin yapması gereken şeyler var. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizcilik alanında çok daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Bir yol daha var. Demir yoluna önem vermemiz gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan İpekyolunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Siz değerli gençlerimize, kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Ülkemizin kıymetini bilelim korkacak bir şeyimiz yok. Dünya şuan küresel bir savaşın içinde. Küresel ticaret savaşları devam ediyorken Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. Geleceğe umutla bakalım. Korkmayalım, çalışalım, üretelim, yapalım” dedi.

30 üniversiteden 130 makale

ULUK 2019 Kongre Başkanlığını üstlenen HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Vildan Serin, “Kongremizin, sektör temsilcilerini akademisyenlerle bir araya getirerek büyük bir sinerji oluşturmasını bekliyoruz. Ortak çalışma alanlarının keşfedilmesi, ortak projelere başlangıç oluşturması açısından kongremiz, eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Temasının ulaştırma ve lojistik olduğu kongremiz, akademisyenlerle sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi, aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kongremize 30 farklı üniversiteden başvuran 130 makale bilim kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda 18 akademik oturum 3 sektör oturumu hazırladık” şeklinde konuştu.

“Gaziantep Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. kentidir”

Kongrenin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini ileten Vildan Serin, “Birinci sektör oturumda Türkiye'nin lojistik sektöründe önündeki fırsat ve engeller tartışılacaktır. Bilindiği gibi Çin ‘in 2013 yılında duyurduğu “Bir Kuşak Bir yol” projesi Asya Afrika ve Avrupa arasında ulaşım sanayi ve ticaret ağı kurmayı planlamaktadır. Bu projeyle Anadolu Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık kapasitesinin artması beklenmektedir. Lojistik köyler, ikinci sektör oturumumuzun konusudur. Gaziantep ilimizde lojistik köy kurulmasının fizibilite etütleri yapılmıştır. Şehitkamil ilçesinde yer de verilmiştir. Gaziantep Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. kentidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sanayini yüzde 65'i Gaziantep ilinde oluşur. Günde 13 bin ağır vasıta şehir merkezine girip çıkmaktadır. Mersin ve İskenderun limanları için kuru liman alanı olarak hizmet verme şansı vardır. Demiryolu karayolu ve demiryolunun limanlara bağlantısı açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu açılardan kongrenin Gaziantep ilinde gerçekleşmesi anlamlıdır. Üçüncü sektör oturumunda da Konşimentoya bağlı temel hukuki durumlar derinlemesine incelenecektir” ifadelerini kullandı.

“Çağımız, faaliyetlerin sanal ortama taşındığı bir çağdır”

ULUK 2019 kongresinin sektöre ve akademiye katkı sağlayacağını ifade eden HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Çağımız, faaliyetlerin sanal ortama taşındığı bir çağdır. Bu sadece küresel firmalar için değil, yerel ve hangi boyutta olursa olsun, her firma, kurum ve kuruluş için de geçerlidir. Konu, evinde oturan bireyi de ilgilendirmekte ve bu rüzgar yolda yürüyen insanın cep telefonunda da varlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Hayatın işleyişinin sanal ortama taşınması, hayatın verimliliğini arttırmaktadır şüphesiz. Ancak son noktada, tüm sanal faaliyetlerin hayat bulması için, gerçek ortamda varlığını sürdüren insana ulaşması gerekmektedir. Lojistik, varlığını bu noktada güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, dijitalleşme, robot sistemleri, yapay zeka, lojistik sisteminin bu olgu içerisindeki önemini ve rolünü arttırdığı gibi, söz konusu gelişmeler, lojistik sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. Bu dinamik gelişmelerin, önümüzdeki dönemde lojistik sektörünü yeni meydan okumalarla karşı karşıya bırakacağı kaçınılmazdır. Bunun bilincinde olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, programlarını yukarıda belirtilen gelişmelerin ve gerçeklerin ışığında hazırlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, İstanbul Ekonomi Zirvesi Başkanı Abdullah Değer'e plaket takdim etti.

Uluk2019 en iyi bildiri ödülleri

Bilimsel içeriği ile sektör ve akademik oturumlar olarak gerçekleştirilen Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresine, tam metinli başvuran ve kurul tarafından değerlendirilerek dereceye giren bildiri sahiplerine ise ödülleri verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden, Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara, Abdulkadir Özden, “Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım iyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi” konulu bildirisi ile birinci oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çetindaş ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız “Tedarikçilerle Süreç Entegrasyonunun Firma Performansı üzerindeki etkisinde Ürün Performansının Aracı Rolü” konulu bildiri ile ikinci olurken, Çukurova Üniversitesinden Öğr. Gör. Resul Telli ise “Türkiye'de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri” konulu bildirisi ile üçüncü oldu.