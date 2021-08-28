30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Dr. Güner Dağlı, “Bağımsızlığımıza giden yolda kahraman milletimizin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99'uncu yılı kutlu olsun” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olarak, orduların başında yer aldığı, kahraman askerlerimizle omuz omuza düşmana karşı savaştığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da anılan Büyük Taarruz'un, tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Köklerine sıkı sıkıya bağlı, tarihinden dersler çıkaran Yüce Türk Milleti'nin gerektiğinde bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, mesajında, “Büyük başarıların arkasında büyük mücadeleler vardır. Bağımsızlığımız için ödediğimiz bedeller, gelecek için ne kadar dikkatli adımlar atmamız gerektiğinin bir aynasıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu yüce milletin bir parçası olarak, bağımsızlığımıza sahip çıkacak, ulusal ve uluslararası başarılarla ülkemizin adını daha da yüceltecek, geçmişinin mirasını geleceğe en doğru şekilde taşıyacak gençler yetiştirmeye devam edeceğiz” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bağımsızlığı kendi canının üstünde tutan, milletini daima koruyup, gözeten Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderin, bir başkomutanın evlatları olarak, başta Büyük Atamız ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını veren ve vermekten çekinmeyen tüm vatan sevdalılarını saygı, rahmet ve hürmetle anıyorum. Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi, ‘Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.' Bu duygularla 99'uncu yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz.”