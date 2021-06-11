30 yaşında korona virüsü atlattı

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Hakan Sağlamcı, zorlu geçen korona virüs hastalığını Medical Park Gaziantep Hastanesi sayesinde atlatarak sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Hakan Sağlamcı, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne öksürük, şiddetli nefes darlığı, sırt ağrısı, halsizlik, iştahsızlık şikâyetleri ile başvurdu. Hastanın şikayetlerinin artması üzerine Acil Servis Ünitesi'nde hemen tedavisine başlandı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak tarafından hastanın fiziki muayenesi gerçekleştirildi. Yapılan muayene neticesinde, hastanın her iki akciğerinde korona virüse bağlı belirgin tutulumu olduğu tespit edildi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde ve serviste 18 gün yatışı yapılarak başarılı bir tedavi ile sağlığına kavuşan Mehmet Hakan Sağlamcı, yaptığı açıklamada korona virüs rahatsızlığı nedeniyle birkaç hastanede tedavi olduğunu fakat durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirtti. Ümitlerinin tükenme aşamasına geldiğini belirten Sağlamcı, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne gelerek ölümün kıyısından döndüğünü ve Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak ile hastane çalışanları sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade etti.