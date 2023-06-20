30 yıllık bebek hasreti son buldu

Gaziantep'te yaşayan ve bebek sahibi olmak için yıllarca farklı şehirlerdeki merkezlerde tedavi gören çift, mutlu sona Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde ulaştı. Çocuk hasretini gideren çift, 30 yıl sonra kavuştukları Asel Yağmur bebeği kucağına aldı.

Gaziantep'te, 30 yıldır çocuk hasreti çeken Adile ve Coşkun Bozkurt çifti, ANKA Hastanesi'nde bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşadı. 30 yıldır evli olan Adile ve Coşkun Bozkurt çifti bir bebek sahibi olmak istedi. Ancak bu istekleri yıllarca gerçekleşmedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, farklı tedavi yöntemlerini araştırdı. Farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çiftin hayali yıllar sonra ANKA Hastanesi'nde gerçekleşti. Evlat hasretleri dünyaya gelen kız bebekle sona eren çift, anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

“Bebek sahibi olamayan çiftler umutlarını kaybetmesin”

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Asel Yağmur'u kucaklarına alan Adile-Coşkun Bozkurt çifti, yakınlarıyla birlikte mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bu mutluluğu kendilerine yaşattığı için Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu'na teşekkür eden anne Adile Bozkurt, “Yıllardır çocuk özlemi çekiyoruz. Doğal yollarla bir çocuk sahibi olamadık. Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda hamile olduğumu öğrendim. Bebek sahibi olamayanlar umutlarını kaybetmesin. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin” dedi.

Dr. Dokuzoğlu ise ”9 aylık yakın ve itinalı takibimiz ile sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Bebeğimiz, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar. Ailenin, bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarına vesile olduğumuz için mutluyuz. Bebek sahibi olamayan çiftler asla umutlarını kaybetmesin. Herkes doğru tedavi yöntemi ile mutlaka sonuca ulaşacaktır” diye konuştu.