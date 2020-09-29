300 fabrika iddialarına yerinde ispat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül Cumartesi günü açılışını yaptığı 300 fabrikaya ilişkin iddialara karşı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep protokolü gazetecilerle birlikte fabrikaları ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve basın mensupları 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.

Firma sahipleri, 300 fabrika açılışının gerçeği yansıtmadığı iddialarına karşı üretim kapasitelerinin ve istihdamın kentte giderek artığını söyledi. Yatırım ve tesisleri hakkında bilgilendirme yapan firma sahipleri, fabrika inşaatlarını görmek isteyenleri Gaziantep'e davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 300 fabrikaya dönük çeşitli iddiaların ortaya atıldığına dikkati çekerek, “5 saattir 5'inci OSB'yi geziyoruz ve sadece 5'te 1'ini dolaştık. Bu yüzden bu şehir bir aş, iş, ihracat, istihdam üreten bir şehir. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sanayicileriyle, devlet adamlarıyla da iftihar ediyoruz” dedi.

“Firma değil tesis açtık”

İnsanların 50 yıllık firmalara bakarak yorum yaptığına dikkat çeken Gaziantep Valisi Davut Gül, ”Baktığımızda insanların kafasında şu var, firma ismine bakıyorlar, bu firmanın ismini internetten araştırıyorlar, firma kuruluş tarihini temel alarak şimdi açılış yapılıyor deniyor. Beraber gittik gördük. 300 tesis açıldı ve dolayısıyla bunların içerisinde 10 yıllık 50 yıllık firmalar var. Gaziantep'e dışardan yatırım yapılıyor ama yüzde bir yüzde ikiyi geçmez. Yüzde 98'i Gaziantep firmasıdır. İnsanlar işini büyüterek gidiyor. 5 organize sanayi yan yana” dedi.

“Eczacı dedikleri çocuk bezi üretiyor”

Yapılan eleştirilere değinen Vali Gül, “Yine lokanta ve eczane açıldı diye konuşuldu. Gaziantep gastronomi memleketidir. Gaziantep'te gastronomi ile beraber ürünlere talep oldu. Bu talepleri karşılamak için kendi sanayisinde üretti. Bunları hazır dondurulmuş olarak Dünya'nın her tarafına ihraç ediliyor. Türkiye'nin zincir marketlerine mal veriliyor. Eczane denilen yer ise sahibi eczacı ama bebek bezi üretilen bir tesis. En son aldığı makine 5 milyon dolar değerinde” şeklinde konuştu.

“Rakamlar ortada”

Gaziantep'te enerji, istihdam ve ihracat rakamlarının ortada olduğunu belirten Vali Gül, “100 milyon fabrika da yapsanız çalışmıyorsa enerji kullanamaz. Son 3 yılda yüzde 35 enerji kullanım artışı var. Bu ayın geçen yıl ayına göre yüzde 14 enerji kullanım artışı olmuş. Enerji kullanmak demek üretim demek. Gaziantep OSB Türkiye'de OSB'lerde kullanılan toplam enerjinin yüzde 8'ni kullanıyor. Sanayi'de kullanılanın ise yüzde 5'i. Pandemiye rağmen küçülen, durağanlaşan hizmet sektörüne göre 70 bin ilave istihdam var. Hizmet sektörünün negatif etkisini kaldırırsak 100 bin artı istihdamdan söz ediyoruz. İhracat rakamlarına da bakarsak fiyatların düşmesine rağmen Gaziantep bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,6 daha fazla büyüdü. Özetle bakarsak yaptığımız iş doğru iş. Cumhurbaşkanımızın programı belli olduğunda OSB'nin tamamlanan fabrikanın isimlerini aldık ve programı biz teklif ettik. Valilik olarak teklif ettiğimiz isimlerinde fabrikalarında arkasındayız” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantepli sanayicilere güvendiğini ve birlikte daha da büyüyeceklerinin altını çizdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise, açılışın yapılan fabrikaları yerinde gördüklerini belirterek, Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunu vurguladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de, bir fabrika isminin yanlışlığından dolayı olayın bu noktalara taşındığını ancak asla bu yatırımların gölgeye düşürülemeyeceğini ifade etti. Şimşek, fabrikaları yerinde incelediklerini ve fabrika kurmaya devam edeceklerinin altını çizdi.