33 Kadın Belgeseli Gaziantep'in tanıtım toplantısı yapıldı

İş insanı kadınların başarılarını ele alan ve genç kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara örnek olması için düzenlenen 33 Kadın Belgeseli Gaziantep'in tanıtım toplantısı GAİB hizmet binasında yapıldı.

Çeşitli sektörlerde başarılara imza atmış kadınların hayatları belgesel oluyor. Türkiye'de 9 Kıbrıs'ta 1 olmak üzere toplamda 10 şehirde düzenlenecek çekimlerin ardından program ile 333 iş insanının hayatı belgesel olarak televizyon ve dijital platformlarda yayınlanacak. 33 Kadın Belgeseli Türkiye Projesi Yapımcısı olan Ufuk Cavlı, Türkiye'nin güçlü ve başarılı kadınlarının hayatlarının genç kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara örnek olmasını amaçladıklarını söyledi. Mersin ve Hatay'ın ardından Gaziantep'te yapılacak olan belgeselin tanıtımı GAİB Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıyla yapıldı.

“Güçlü ve başarılı kadınların tüm kadınlarımıza örnek olmasını istiyoruz”

Yapmış oldukları projeyle güçlü ve başarılı olan kadınların başta genç olmak üzere tüm kadınlara örnek olacağını ifade eden 33 Kadın Belgeseli Türkiye Projesi Yapımcısı olan Ufuk Cavlı, “33 Kadın Belgeseli Türkiye projesinin bir sosyal sorumluluk projesidir. Mersin, Hatay, Gaziantep, Mardin, Adana, Kars, Samsun, Ankara, İzmir ve Kıbrıs olmak üzere 10 şehirde yapacağız. Yıl sonunda Türkiye'nin güçlü kadını olan 330 kadına ulaşacağız. Buna onursal olmak üzere 3 ismi daha ekleyip 333 rakamına ulaşacağız. Türkiye galamızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 33 Kadın Belgeseli Mersin çalışmamız yoğun bir ilgi ve destekle tamamlandı. Şuanda 23 adet yerel televizyon ve dijital platformlarda yayınlanıyor. Yine Hatay'da düzenlediğimiz projemiz yoğun bir ilgiyle ve sevgiyle tamamlandı. Biz güçlü ve başarılı kadınların hikayesi kendini korunmasız, çaresiz hisseden başta genç olmak üzere tüm kadınlarımıza örnek olsun. Başarılı kadınlarımız bu insanlara rol model olsun istiyoruz, bütün derdimiz budur” diye konuştu.