35 yıllık boya ustasının şiir tutkusu

Gaziantep'te boyacı ustası olan Gazi Şahin, hem inşaatlarda boyacılık yapıyor hem de şiir yazıyor. Şiirlerinde daha çok toplumsal konuları işleyen Şahin, son olarak ise İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayına tepkisini dile getiren şiir yazdı.

Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Gazi Şahin, ilkokulu bitirdikten başladığı ortaokulu maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda bıraktı. Ortaokulun birinci sınıftan ayrılan Gazi Şahin, 3 yıl sonra ise boyacılık yapmaya başladı. 35 yıldır inşaatlarda boyacılık yapan Gazi şahin, bir taraftan eğitimini tamamlama hayali kurarken, bir taraftan da duygularını kaleme aldı.

Çocukluk döneminden beri şiir yazmaya hevesli olan boya ustası, yıllarca yaptığı mesleği ile hem kendisinin hem de ailesinin geçimini sağladı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin, yıllardır hayalini kurduğu Hukuk fakültesi'ni bitirmek için yarım kalan eğitim hayatına başladı. Açıktan ortaokulu bitiren Gazi Şahin, şimdi ise liseyi okuyor. bir taraftan boya yapmaya devam eden Gazi Şahin aynı anda şiir yazmayı da sürdürüyor.

Boya yaparken kalem kağıdını eksik etmiyor

Mesleğini yaparken kendisinin bol bol düşünme fırsatı olduğunu da belirten Gazi Şahin, yanında kağıt ve kalemi de eksik etmiyor. Hem işini yapan hem de duygularını kağıda dökün Şahin, özellikle etkilendiği toplumsal olaylarla ilgili şiirler yazıyor. Şiir yazmayı ve mesleğini çok sevdiğini anlatan Şahin, “35 yıldır inşaat boyacısıyım. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Eğitimimi yarıda bıraktım. Okuyamamanın hep burukluğunu yaşadım. 38 yıl önce bıraktığım okulumu geçen sene Açık Öğretime kayıt olarak yeniden başladım. Ortaokulu bitirdim şuan lise öğrencisiyim. 2 kızım var onları bu meslekte kazandığım paralarla yetiştirdim. Çocuk yaştan beri şiir yazmaya hevesim var. Çok uzun süredir şiir yazıyorum. Gündemde olan birisi değilim. Şair olarak tanınan birisi değilim. İnşallah yakında şiir kitabım piyasaya çıkacak. Bir yandan ailemin geçimini sağlıyorum bir yandan kızlarımı yetiştiriyorum. Diğer taraftan da hedefim olan ve yıllardır içimde ukde olarak kalan hukuk fakültesini kazanmak için eğitim hayatını sürdürüyorum" diye konuştu.

Maçka parkındaki saldırılara şiirle tepki göstermişti

Daha çok toplumsal konular üzerine şiir yazan boyacı ustası Şahin, vatan millet ve bayrak gibi milli konular üzerinde de bir çok şiir yazdığını ifade etti. Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stadın yanındaki Maçka parkında düzenlenen terör saldırılarından sonra yazdığı şiirle tepki gösteren Gazi Şahin, şiir nedeniyle kendisine emniyet teşkilatı tarafından teşekkür belgesi verildiğini de kaydetti.

5 yaşındaki kızın tacizine şiirle tepki gösterdi

Boyacı ustası son olarak ise İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan ve 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayına yazdığı şiir ile tepki gösterdi. Yılmaz, böyle bir olayın kabullenilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Şahin, şiirdeki dizelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, küçük çocuğa tecavüz eden Pakistan uyruklu şahsın idamını istedi.