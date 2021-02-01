36 yaşında 280 kilo oldu, ameliyatla 248'e düştü

Gaziantep'te 280 kiloya ulaşan ve yatağa bağlı yaşayan 36 yaşındaki Aydın Kalkan'ın mide küçültme ameliyatı hayali NCR Hastanesi'nde gerçekleşti. Ameliyatın ardından zayıflamaya başlayan Kalkan, yıllar sonra ilk kez yataktan kalkarak oturmaya başladı.

Çocukluk döneminden kilo alan 36 yaşındaki Aydın Kalkan, son 1.5 yılda ise 200 kilonun üzerine çıktı. Sürekli kiloları artan Aydın Kalkan, aşırı kilolarından dolayı hareket kabiliyetini yitirmeye ve yatağa bağlı yaşamaya başladı. Her geçen gün artan kilolarına engel olamayan Aydın Kalkan, 280 kiloya ulaştı. Obezite ile mücadele edebilmek için hastane hastane, doktor doktor dolaşan Kalkan, zayıflamak için verilen diyet listelerine, tüm çaba ve uğraşlarına rağmen zayıflayamadı. Son olarak kendisine mide ameliyatı olması gerektiği belirtilen Kalkan, ekonomik nedenlerden dolayı ise ameliyat masasına yatamadı.

Artık oturabiliyor

Tüm masraflarını karşılayan Gaziantep NCR hastanesine yatışı yapılan Kalkan'ın yıllardır hayalini kurduğu tüp mide ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Yataktan kendi başına kalkamayan ve ihtiyaçlarını bile kendi kendine karşılayamayan Kalkan, ameliyatın ardından zayıflamaya başladı. Fizik tedavi de uygulanan Kalkan, şimdi ise yatağından kalkarak oturabiliyor.

Şimdiki hedefi 125 kilo

Kısa sürede kilolarından kurtulacağına inandığını belirten Aydın Kalkan, hedefinin ise 125 kiloya kadar düşmek olduğunu kaydetti. İşe gitme hayiline de gerçekleştirebileceğini anlatan Kalkan, “Çok mutluyum. NCR Hastanesi bana kucak açtı. Doktorlarıma ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Toplam 280 kiloydum, ameliyattan çıktıktan sonra tartıldım 248 kiloya düşmüşüm. Günlük de kilo kaybı yaşadığımı hissediyorum. Kendimi çok hafif hissediyorum. Hedefim gelecek yıl 125 kilo olmak. Ondan sonraki hedefimde 80 ya da 75 kilo olmak. Sigara içiyordum Allah'a şükürler olsun bıraktım. İnsanlara uyarım var. İnsanalar üç şeyden uzak dursunlar. Ekmekten, tuzdan ve sigaradan. Sigaradan kesinlikle uzak dursunlar. En çok özlediğim şey sabah kalkıp işe gitmeyi özledim” diye konuştu.

Günlük 1 kilo kaybediyor

Ameliyat ve ameliyat sonrası durum hakkında bilgiler veren NCR Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Kaplan, “Hastamız 36 yaşında genç bir hastamız. Çocukluk döneminden beri fazla kiloları olan birisiydi ve her geçen gün kiloları artışa geçiyordu. Zamanla günlük işlerini dahi yapamayacak hale geldi. Son bir buçuk yıl çok fazla kiloları nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti. Bize haber verildiğinde yattığı hastanede kendisini ziyaret ettim. Daha sonra biz de bir değerlendirme yaptık. Ağır yaşamı olan, vücut kitle indeksi 95'in üstünde olan ve 280 kilo civarında olan bir hastanın ameliyat risklerini belirledik. Detaylı incelemeler tetkikler, konsültasyonlar yaptık. Birçok bölümden görüş aldık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ameliyatımızı gerçekleştirdik. İlk planda mide küçültme ameliyatı, daha sonra gastrik bypass yaptık. Bizim burada birinci hedefimiz önce oturabilmesini sağlamak. Daha sonra ayağa kalkıp yürüyebilmesini sağlamak. En son hedefimiz ise hayali olan işe gidebilmesini sağlamaktır. Ameliyatımızı gerçekleştirdik ve gerçekten umduğumuzdan daha başarılı geçti. Ameliyat sonrası hastanın çok iyi motive olmasından dolayı ameliyat sonrası dönemini de çok iyi geçirdi. Hasta ayağa kalkamadığı için günlük kilo takibini yapamıyoruz. Ancak günlük 1 kilo civarında kilo kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Ayda 30 kilo civarında kilo kaybı demektir” dedi.

“Oturarak egzersiz yapabiliyor”

Fizik tedavi uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Hafız, “Ameliyattan sonra obezite rehabilitasyona başladık. Gövde güçlendirme, solunum rehabilitasyonu ve bir de sarkmalar için pilates yaptırıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır yürüyemeyen, oturamayan ve yatağa bağımlı hastamız şuanda oturur pozisyona kendisi gelebiliyor. Oturarak egzersiz yapabiliyor. Bir hafta içerisinde hastamızı tedavi edip taburcu etmeyi istiyoruz. Bu süreç tabi ki uzun bir süreç özellikle zayıflama, beslenme ve egzersiz o yüzden hastamızı ev programıyla eve gönderiyoruz. Aralıklarla kontrollerimizi yapmak için hastanede misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.