4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gaziantep'te gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Cebrail Şahin, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, 4 çocuk babası Cebrail Şahin, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cebrail Şahin, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.