4. Gazi Yarı Maratonu'nda renkli görüntüler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nda on binlerce Gazianteplinin yanı sıra 702 atletle 6 bin 317 şehit anısına gururla koşuldu.

Fransız işgalcilere karşı verilen Tarihi Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve 'Spor Kenti Gaziantep' hedefiyle spor kültürünün kent genelinde arttırılması adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen 21 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu ve 10 KM yol koşusu profesyonel atletlerin, engelli sporcuların ve on binlerce Gazianteplinin katılımıyla gerçekleşti. Gaziantep'in Kurtuluşunun 101. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maratona 25'i milli atlet olmak üzere 702 atlet katıldı. Gazi Yarı Maratonu ve 10 KM yol koşusunun yanı sıra 3 kilometrelik halk yürüyüşü kent genelinde heyecan oluştururken Gaziantep Büyükşehir Belediyespor sporcuları tarafından da 14 Şehit Anıtı Bayrak Koşusu yapıldı. 10K koşusuna 586 ve 21K koşusuna ise 344 atlet ile toplamda 930 atlet kaydolurken; 406 atlet 10 kilometrede, 296 atlet ise 21 kilometrede olmak üzere 702 kişi start çizgisinde yerini alarak maratonda koştu. 2 bisikletli ve 2 engelli atlet de maratonda start çizgisinde yerini alarak, koşuya ilk olarak başladı. 15 bine yakın kişi ise halk yürüyüşüne katıldı. Koşuların startını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Bağcı yaptı.

"Gaziantep modeli dünya modeli olsun"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Koşularının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu koşuyu, 'Gaziantep Modelini' bir dünya modeli yapmak için gerçekleştirdiklerini belirterek, Gaziantep'in ikinci yüzyılı hedefinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Çok özel bir maraton koşusundayız. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Gazi Koşusu'ndayız. Milletimizin öncelikle başı sağ olsun. Bartın'daki acıyı bütün yüreğimizle hissediyoruz. O yüzden bugün Gazi Maratonu'nu sessiz koşuyoruz. Gençliğimiz için, ülkemizin geleceği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için hep birlikte koşuyoruz. Eğitim şehri Gaziantep, Spor şehri Gaziantep, Bilim şehri Gaziantep hedefine ulaşmak için hep birlikte koşuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyor, ikinci yüzyılın destanını yazmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için koşuyoruz. Koşunuzda hep birlikte bütün dünyaya barış gelsin. Gaziantep modeli, dünya modeli olsun diye koşuyoruz."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Bartın'da yaşananlar nedeniyle koşulardan eğlence boyutunun çıkartıldığını sportif boyutuyla devam ettiğini belirterek, "Gazi Koşusu dört senedir sizlerin coşkusuyla devam ediyor. Bu sene Bartın'da milletçe hepimizin derin üzüntülerle gördüğü, yaşadığı olaydan dolayı eğlence boyutu çıkartıldı, Sportif boyutu devam ediyor. Gaziantep'in spor şehri Gaziantep olmasında her birinizin önemli katkıları var. Hocalarımızın önemli katkıları var. Büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızın önemli katkıları var. İnşallah bu gelenek artarak devam edecek. Ben katkılarından dolayı Fatma Bakanımız ve ekibini katılımlarından dolayı milli eğitimin, gençlik sporun, her bir öğrenci kardeşimizin, her bir öğretmenimizin gayretlerine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.