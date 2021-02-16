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4 gündür kayıp olan operatörün cansız bedeni bulundu

Gaziantep’te 4 gündür kayıp olan ve her yerde aranan ekskavatör operatörünün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Gaziantep'te 4 gündür kayıp olan ve her yerde aranan ekskavatör operatörünün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Operatörün ilk incelemelere göre kafası ezilerek öldürüldüğü belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekskavatör operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin (33), 4 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Oğultekin için eşi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.


Güvenlik güçleri ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Geneyik Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, cesedin Mesut Oğultekin'e ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Operatörün ilk incelemelere göre kafası ezilerek öldürüldüğü belirtildi.


Olayla ilgili inceleme yürüten ekipler, cinayet ihtimalini araştırıyor.

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