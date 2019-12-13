4 yıl önce mezun olduğu okulda avukat olarak söyleşiye katıldı

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 4 yıl önce mezun olarak avukat olan Hamit Demir, mezun olduğu okulun öğrencileri ile buluşarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konulu söyleşide bulundu.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu'ndan mezun olan Avukat Hamit Demir, 4 yıl aradan sonra okuduğu okula gelerek, öğrencilerle buluştu. Avukat Demir, burada 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle söyleşiye katıldı.Okulda ki öğretmenleri ile görüşerek hasret gideren Hamit Demir, öğrencilerin mesleği ile ilgili sorulara da cevap verdi.

Demir, kendisinin de 4 yıl önce bu sıralarda eğitim gördüğünü hatırlatarak, çalışıp azmeden her öğrencinin istediği mesleğe sahip olmasının mümkün olduğunu kaydetti. İnsan hakları konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Demir'in konuşması salondaki öğrenciler dikkatle dinledi.

Program sonunda okul müdürü Mehmet Güven tarafından Av. Hamit Demir'e mesleğinde başarılar diledi, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çiçek verdi.