40 yıllık deneyimlerini aktardılar

Deneyim aktarımına dayalı program, Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da düzenlendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evlilikte 40 yıllık bir zamanı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 40. gününü geride bırakan 50 çiftle akşam yemeğinde buluşturdu. Genç çiftlere çeşitli tavsiyeler veren ve sorularını yanıtlayan tecrübeli çiftler, uzun yıllar süren huzurlu ve mutlu evliliklerinin sırrını paylaştılar. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve evli çiftler katıldılar.

''Aynı sofrayı paylaşabilmek adına bir aradayız''

Programda söz alan ve kendi deneyimlerini verdiği örneklerle pekiştirerek aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç çiftlerin yaşanmışlıklardan alınacak dersler çıkarabileceğine inandığını kaydetti. Deneyim paylaşımının önemine işaret eden Başkan Fadıloğlu, şu konuşmayı yaptı:

“Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben şimdiden yeni evli çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Evliliklerinde 40. yılı yaşayan büyüklerimize de nice 40 yıllar temenni ediyorum. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız böylesine güzel bir etkinlik başlattılar. Amacımız, burada hemşehrilik bilinci ile bir arada olmak. Hepimiz bu memleketin bireyleriyiz, aynı sofrayı paylaşabilmek adına bir aradayız. Tabii diğer taraftan da deneyimlerin de paylaşılması lazım. Burada evliliğinde 40. yılı aşan büyüklerimizin yeni evli çiftlerimize aktarmak isteyecekleri önemli tavsiyeleri vardır. Bu deneyimlerin paylaşılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Bunun yanında genç çiftlerimizin yaşanmışlıklardan alınacak dersler çıkarabileceğine inanıyorum. Tabii her şeyin ötesinde birlikte olabilmek adına bir etkinlik yapmak istedik. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Behzat Şencay, “Şehitkamil Belediyemiz her alanda olduğu gibi aile alanında da değişik etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de bu güzel bir akşam yemeği programı oldu. Bu tür etkinlikleri bir eğitmen olarak çok olumlu buluyorum. Bizim toplumumuzun temel değerlerinden biri de ailedir. Geçmiş tarihten beri aile geleneğimiz devam ediyor. Böyle devam etmesini de temenni ediyorum. Gelişen dünyada artık çekirdek aileye dönüş hızla ilerliyor. Ama gönül arzu ediyor ki buradaki herkes karşılıklı sevgi, saygı ve devamlılık içerisinde aile hayatını devam ettirirler. Benim gençlerimize en önemli tavsiyem ise karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde hayat sürdürmelidir. Gençlerimiz birbirlerine karşı her zaman saygı ve sevgi içerisinde olurlarsa evliliklerinde hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben tekrar bizleri böylesine güzel bir akşam yemeğinde bir araya getirdiği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

''Büyüklerimizin tavsiyelerine uymaya gayret göstereceğiz''

Programa yönelik görüşlerini anlatan Mustafa Şahin Polat, “Eşim ile birbirimizi severek evlendik, anlaşarak evlendik. Ben büyüklerimize bize vermiş oldukları önemli tavsiyelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de gençler olarak büyüklerimizin bu tavsiyelerine uymaya gayret göstereceğiz. İnşallah bizler de evliliğimizde nice 40. yıllara ulaşırız diye ümit ediyorum. Ben böylesine güzel bir programda bizleri bir araya getiren Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na yürekten teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Program sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bütün çiftlere günün anısına özel kutulu fincan takımı hediye etti.