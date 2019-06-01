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400 kiloluk klima fanı çalındı

Gaziantep’te gözü dönmüş hırsızlar, bir iş yerine ait klimanın yaklaşık 400 kiloluk fanını hiç zorlanmadan çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te gözü dönmüş hırsızlar, bir iş yerine ait klimanın yaklaşık 400 kiloluk fanını hiç zorlanmadan çalarak kayıplara karıştı.


Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki klimanın yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki fanı 2 kişi tarafından sökülerek, kamyonete yüklendi. Yaklaşık 4-5 kişinin yerine yerleştirebildiği fanı 2 kişi götüren hırsızların, güvenlik kameralarını görmesine rağmen umursamaz tavırlar sergilemesi de dikkat çekti. Fanı çalan hırsızlar kamyonetle kayıplara karıştı. Hırsızların hiç zorlamadan fanı söküp, taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi ve mahalleli hırsızlara tepki gösterdi.


Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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