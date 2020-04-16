400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 55 haneli İntepe Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantina altına alındı.

Gaziantep'in Nizip İlçesi İntepe Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin Covid 19 belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli mahalle karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 11 sayılı kararı ile mahalle karantina altına alındı.